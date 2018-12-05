В НАТО заявили о готовности вывести войска из Афганистана

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Международные партнеры Афганистана из числа стран НАТО готовы вывести свои вооруженные силы из Афганистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Высшего совета мира (ВСМ) Исламской Республики Ихсана Тахери.

По его словам, это решение будет принято случае, если за него выскажется афганский народ.

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«Мы спросили их об этом, и они ответили: «Решать вам». Мы заявили, что любой вопрос в мирных переговорах должны решать сами афганцы. Они ответили: «У нас нет никаких проблем — как афганцы решат, так и будет». Это Афганистан, и именно афганцы должны принимать решения по данным вопросам», — подчеркнул Тахери.

Он добавил, что ситуация в Афганистане пока не позволяет стране полностью отказаться от помощи извне. Но когда в ней установится мир и стабильность, необходимости в присутствии международных военных сил не будет.

По его словам, такое мнение поддерживают все иностранные партнеры, в том числе США.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала расследовать гибель мирных жителей в Афганистане.