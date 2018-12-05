Боевые «Пересветы» заступили на опытно-боевое дежурство

В России опытно-боевое дежурство начали лазерные комплексы «Пересвет». Об этом пишет «Красная звезда».

Согласно имеющейся информации, оснащение этими боевыми комплексами российских ВС начало проводиться еще в прошлом году.

«1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали названия новому сверхоружию. Новый российский подводный беспилотник получает название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».