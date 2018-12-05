В Совфеде выступили за полноценные переговоры России и США по ДРСМД

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимы, передает РИА «Новости».

По его мнению, итогом двухсторонних переговоров могла бы стать «адаптация соглашения».

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«Сегодняшнее недопонимание по вопросу ДРСМД можно было бы урегулировать с помощью полноценных переговоров России и США», — сказал Бондарев.

Он добавил, что российская сторона создала межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли представители МИДа, Минобороны и Совбеза страны. Они будут заниматься разработкой методов, позволяющих урегулировать ситуацию в области контроля над вооружениями.

Ранее генсек НАТО заявил о подготовке к прекращению ДРСМД.