В Совфеде выступили за полноценные переговоры России и США по ДРСМД
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимы, передает РИА «Новости».
По его мнению, итогом двухсторонних переговоров могла бы стать «адаптация соглашения».
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«Сегодняшнее недопонимание по вопросу ДРСМД можно было бы урегулировать с помощью полноценных переговоров России и США», — сказал Бондарев.
Он добавил, что российская сторона создала межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли представители МИДа, Минобороны и Совбеза страны. Они будут заниматься разработкой методов, позволяющих урегулировать ситуацию в области контроля над вооружениями.