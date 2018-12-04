Эксперт прокомментировал обвинения в «нарушении» Россией ДРСМД

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал обвинения НАТО в адрес России в «нарушении ДРСМД». Об этом сообщает RT.

По его словам, НАТО в данном случае выступило как «альтер-эго» Соединенных Штатов. При этом Москва передала Вашингтону всю документацию по полетам ракеты 9М729.

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«Мы... никогда не отказывались дискутировать по этим вопросам, но всегда считали и считаем, что США тоже должны прислушиваться к российской позиции. Штаты же просто выпускают в медийное пространство заранее заготовленный набор фраз, который должен обвинить Россию и при этом не имеет под собой никакого содержания», — заявил Брутер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке к прекращению ДРСМД.