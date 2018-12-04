Генсек НАТО заявил о подготовке к прекращению ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приступит к началу подготовки прекращения действия ДРСМД, передает РИА «Новости».

«У России есть последний шанс вернуться к выполнению договора о РСМД, мы призываем ее воспользоваться им. Но альянс также должен готовиться к варианту, что мир будет жить без договора», — сказал Столтенберг.

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Отвечая на вопрос о конкретных мерах, которые может принять руководство НАТО в случае остановки действия договора, генсек альянса заявил, что подобная информация может усилить неопределенность и напряженность. В связи с этим, отметил он, НАТО планирует принимать их «в сбалансированном и ответственном режиме».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на ультиматум США по ДРСМД.