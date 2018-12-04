Украина привела в боеготовность корабли погранслужбы
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в эфире телеканала UATV заявил, что украинские пограничные катера и корабли приведены в боевую готовность в связи с введенным в стране военным положением. Об этом сообщает РИА «Новости».
Цигикал подчеркнул, что корабли находятся в «полной» боевой готовности.
Реклама
«Практически весь плавсостав находится сегодня в море», — сказал глава Госпогранслужбы.
Он добавил, что украинские пограничники также создали морское региональное управление.
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
Президент Украины ввел в стране военное положение.