В Армении обнаружили место крушения Су-25

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Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что место крушения штурмовика Су-25 обнаружено. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По данным пресс-секретаря, самолет разбился в горах в Мараликском районе.

«Пилоты подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли», — написал Ованнисян.

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Представитель минобороны выразил соболезнования.

Ранее в армянском минобороны подтвердили крушение штурмовика Су-25.

Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 10.06 по местному времени, связь с воздушным судном была потеряна примерно через пятнадцать минут.

В данный момент причина крушения военного самолета неизвестна.