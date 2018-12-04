В Армении обнаружили место крушения Су-25
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что место крушения штурмовика Су-25 обнаружено. Об этом он написал в своем фейсбуке.
По данным пресс-секретаря, самолет разбился в горах в Мараликском районе.
«Пилоты подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли», — написал Ованнисян.
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Представитель минобороны выразил соболезнования.
Ранее в армянском минобороны подтвердили крушение штурмовика Су-25.
Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 10.06 по местному времени, связь с воздушным судном была потеряна примерно через пятнадцать минут.
В данный момент причина крушения военного самолета неизвестна.