В Армении разбился штурмовик Су-25
В Армении разбился бронированный дозвуковой военный самолет Су-25, передает ТАСС со ссылкой на армянское министерство обороны.
Отмечается, что оба пилота самолета погибли.
Причины крушения штурмовика в данный момент не сообщаются.
Ранее стало известно об исчезновении самолета. Сообщалось, что Су-25 пропал во время учебно-боевого полета — он вылетел из аэропорта Гюмри в 10.06 по местному времени, связь с воздушным судном была потеряна примерно через пятнадцать минут.