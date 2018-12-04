В Армении разбился штурмовик Су-25

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/11737945/upload-RIAN_2808150.HR-pic905-895x505-83180.jpg">

В Армении разбился бронированный дозвуковой военный самолет Су-25, передает ТАСС со ссылкой на армянское министерство обороны.

Отмечается, что оба пилота самолета погибли.

Причины крушения штурмовика в данный момент не сообщаются.

Ранее стало известно об исчезновении самолета. Сообщалось, что Су-25 пропал во время учебно-боевого полета — он вылетел из аэропорта Гюмри в 10.06 по местному времени, связь с воздушным судном была потеряна примерно через пятнадцать минут.