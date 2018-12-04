В Армении пропал штурмовик Су-25
Министерство обороны Армении сообщило об исчезновении бронированного дозвукового военного самолета Су-25, который совершал учебно-боевой полет. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По данным армянского минобороны, связь с самолетом пропала во вторник, 4 декабря, в 10.20 по местному времени.
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Также известно, что штурмовик вылетел из аэропорта Гюмри в 10.06.
А настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
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