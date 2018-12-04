Подлодки ЧФ выполнили задачи по уничтожению условного противника в Черном море

Подводные лодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» провели учения в Черном море, передает РИА «Новости».

Подложки обнаружили, сопровождали и уничтожили морские и береговые цели условного противника.

Отмечается, что боевая подготовка экипажей подлодок проходит на полигонах в акватории Черного моря.

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В дальнейшем запланированы глубоководные погружения с покладкой подводных лодок на грунт. Кроме этого, экипажи отработают действия по управлению подлодкой при аварийном всплытии.

Ранее сенатор из США призвал отправить корабли НАТО в Черное море.