На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения

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Украинский журналист и писатель Дмитрий Гордон в интервью телеканалу NewsOne заявил, что области действия и сроки военного положения на Украине были скорректированы с учетом руководителей западных стран.

Он напомнил, что из-за инцидента в Керченском проливе украинский президент Петр Порошенко ввел военное положение на 30, а не 60 дней. По его словам, это связано с тем, что глава государства не хотел срывать президентские выборы, которые должны состояться 31 марта будущего года.

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Гордон также рассказал, что Порошенко по этому вопросу звонили канцлер Германии Англеа Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В феврале нынешнего года Гордон обвинил Меркель в предательстве за улыбку российскому президенту Владимиру Путину.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

Порошенко ввел в стране военное положение.