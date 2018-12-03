Источник рассказал о местонахождении «пропавших» украинских катеров

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Украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», которые были задержаны российскими пограничниками после нарушения государственной границы России в районе Керченского пролива, остаются в порту Керчи, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что украинские катера пропали с прежнего места швартовки в порту Керчи. ВМС ВС Украины начали проверку по данному факту.

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«Они были перешвартованы на другую причальную стенку там же», — пояснил источник.

Он добавил, что третий задержанный украинский буксир «Яны Капу» также остается на прежнем месте задержания.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, зачем украинские корабли пересекли Керченский пролив.