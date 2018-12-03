ВМС Украины начали проверять сообщения о «пропавших» катерах в Керчи
Представители Военно-морских сил (ВМС) Украины начали проверку информации об исчезновении из порта Керчи артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь». Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинские ВМС.
В ведомстве заявили, что «проверяют» данные сведения.
О пропаже двух из трех кораблей, которые задержали российские пограничники, ранее сообщал портал «Керчь Инфо». Отмечалось, что в порту на стоянке остался только рейдовый буксир «Яны Капу».
Источник ТАСС в крымских силовых структурах добавил, что корабли не «пропали», а были переставлены к «другой причальной стенке».
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
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