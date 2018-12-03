ВМС Украины начали проверять сообщения о «пропавших» катерах в Керчи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/439/12072439/upload-RIAN_5711922.HR.ru-_1_-pic905-895x505-27658.jpg">

Представители Военно-морских сил (ВМС) Украины начали проверку информации об исчезновении из порта Керчи артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь». Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинские ВМС.

В ведомстве заявили, что «проверяют» данные сведения.

Реклама

О пропаже двух из трех кораблей, которые задержали российские пограничники, ранее сообщал портал «Керчь Инфо». Отмечалось, что в порту на стоянке остался только рейдовый буксир «Яны Капу».

Источник ТАСС в крымских силовых структурах добавил, что корабли не «пропали», а были переставлены к «другой причальной стенке».

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

Президент Украины ввел в стране военное положение.