Песков ответил на слова Трампа о прекращении гонки вооружений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать, если действия Соединенных Штатов не станут расходиться со словами президента США Дональда Трампа о необходимости переговоров по прекращению гонки вооружений, передает ТАСС.

Он также напомнил предупреждение президента России Владимира Путина о пагубных последствиях возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД.

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«Путин говорит о том, что такой выход может спровоцировать гонку вооружений и может спровоцировать ситуацию, которая приведет к дестабилизации обстановки. Поэтому если действия наших американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями — это наверняка в Москве будут только приветствовать», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел обсудить гонку вооружений с Путиным и Си Цзиньпином.