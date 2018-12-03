В Кремле рассказали об уведомлении США о выходе из ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12016045/RIAN_5615946.HR-pic905-895x505-37475.jpg">

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Соединенные Штаты в данный момент не уведомляли Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Слова Пескова передает РИА «Новости».

«Нет, официальных действий (о выходе США из ДРСМД. — «Газета.Ru») пока не предпринималось», — сказал Песков.

Реклама

Он отметил, что выход США из ДРМСД в данный момент был «только анонсирован».

Песков подчеркнул, что Кремль не ожидает соответствующих действий с американской стороны. Он напомнил, что выход из договора «строго прописан» и для его инициирования необходим обмен нотами.

Ранее Президент США Дональд написал в своем твиттере, что хотел бы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином по поводу гонки вооружений.