В Кремле назвали цель отмененной встречи Путина с Трампом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главной целью несостоявшейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было наметить пути диалога по теме возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, передает ТАСС.

Встреча глав России и США должна была пройти в Аргентине на полях саммита G20, однако Трамп отменил встречу с Путиным после инцидента в Керченском проливе.

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«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась», — рассказал Песков.

Ранее Путин заявил, что полноформатная встреча с Трампом давно назрела, в том числе в связи с выходом США из ДРСМД.