Тимошенко заподозрила в «искусственности» военное положение на Украине

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Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что у нее есть подозрения относительно искусственного создания повода для введения военного положения, передает «Украинская правда».

Она отметила, что ее партия проголосовала за введение военного положения, однако теперь, по ее словам, «критическое большинство людей и СМИ в мире» подозревают, что военное положение было введено необоснованно.

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«Я не хочу в это верить. Но мы должны с этим детально разобраться и дать и миру, и украинскому народу ответ, как это было на самом деле», — сказала Тимошенко.

Она предложила в закрытом режиме заслушать президента, секретаря СНБО и главных силовиков по ситуации после введения военного положения, а также допустила возможность обращения к президенту относительно сокращения срока военного положения.

«Возможно, он не будет такой необходимостью дальше, если нет для этого оснований», — пояснила Тимошенко.

Экс-премьер также призвала подумать над тем, как не допустить искусственной эскалации насилия, если допустить, что военное положение было введено по политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что в Раде допустили новую провокацию властей Украины ради продления военного положения.