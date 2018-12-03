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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости политического диалога с Россией на пресс-конференции перед заседанием Совета НАТО на уровне глав МИД, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, диалог с Москвой нужен в любом случае, даже если страны военного альянса не верят в нормализацию отношений с российской стороной.

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«Диалог с Россией нужен для того, чтобы избежать опасных инцидентов», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в противном случае ситуация может выйти из-под контроля, и это создаст определенные угрозы.

Ранее Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море.