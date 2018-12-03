Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Российское Минобороны разместило на своем официальном сайте архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечают 3 декабря.

Уточняется, что размещенные в открытом доступе материалы до этого не публиковались.

«По документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, появилась возможность ознакомиться с рассекреченным журналом боевых действий 354-й стрелковой дивизии, который рассказывает о боях под Москвой.

Ранее Минобороны обнародовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина.