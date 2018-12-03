Порошенко рассказал, сколько продлится военное положение
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, сколько продлится военное положение в стране, передает РИА «Новости».
По его словам, это превентивная мера на 30 дней.
«Это время будет использовано, чтобы укрепить нашу оборону и нашу способность защитить граждан от удара врага», — заявил Порошенко.
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Он выразил надежду, что украинские власти смогут ограничиться этой мерой, и продление военного положения не потребуется.
Ранее Порошенко заявил о стягивании Россией войск к украинской границе.