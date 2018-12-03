Армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ на юге Сирии
Представитель командования группировки войск ВС России в САР Олег Макаревич заявил, что сирийская армия в ходе наступления на юге страны уничтожила 270 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, наступательная операция проводилась в сложных погодных условиях на местности, представляющей собой вулканическое плато.
Он также добавил, что операция прошла в сирийской провинции Эс-Сувейда.
Макаревич подчеркнул, что сирийские военные изъявили у боевиков большое количество оружия иностранного производства.
Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.