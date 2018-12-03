«Известия»: объекты по ликвидации химоружия займутся утилизацией батареек

В Минпромторге России заявили, что комплексы по утилизацию опасных отходов в стране построят на базе объектов по уничтожению химического оружия. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, на этих комплексах, в частности, будут утилизировать батарейки и градусники.

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Как отмечается, речь идет об объектах «Марадыковский» в Кировской области, «Камбарка» в Удмуртии, «Щучье» в Курганской области и «Горный» в Саратовской области.

Ранее в Минпромторге раскрыли стоимость уничтожения химического оружия.