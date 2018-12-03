СМИ: арабская коалиция упростит выезд для раненых хуситов

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Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией согласилась упростить процедуру транспортировки для лечения 50 раненых повстанцев-хуситов из движения «Ансар Алла». Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, коалиция приняла это решение после запроса спецпосланника ООН Мартина Гриффитса.

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Как отмечается, самолет ООН заберет раненых из Йемена и доставит их в столицу Омана.

При этом решение коалиции направлено на укрепление доверия между сторонами конфликта в Йемене.

Ранее хуситы заявили о прекращении атак на арабскую коалицию в Йемене.