Глава MI6 намерен призвать Москву перестать «недооценивать» Лондон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

Директор MI6 Алекс Янгер планирует призвать Россию перестать «недооценивать» Великобританию. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на речь главы службы.

По данным издания, Янгер хочет призвать Москву перестать «недооценивать» решительность и способности Лондона.

Реклама

Как отмечается, глава MI6 также расскажет о важности укрепления связей между Британие и ее союзниками в преддверии Brexit.

При этом с данной речью Янгер выступит перед студентами шотландского университета Сент-Эндрюс 3 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, зачем Британия сравнивает Россию с террористической организацией.