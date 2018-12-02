Лавров назвал действия США в Сирии опасной игрой

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются разыграть в Сирии «курдскую карту», передает РИА «Новости».

Он добавил, что это «очень опасная игра».

По его словам, хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные, для всех очевидно, что происходящее на восточном берегу Евфрата явно нарушает объявленную всеми и подтвержденную в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени инцидента в Керченском проливе и саммита «Большой двадцатки», на котором президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером.