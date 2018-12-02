В Афганистане талибы похитили 40 мирных жителей

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) похитили не менее 40 мирных жителей на севере Афганистана, сообщает Tolo News.

Уточняется, что среди пропавших оказались пассажиры автомобилей, которые ехали по дороге в районе Даресуф.

Полиция проводит операцию по спасению заложников.

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В ноябре в результате атаки боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана погибли не менее 37 человек.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.