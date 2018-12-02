Эксперт объяснил слова Порошенко о «планах» России по захвату портов

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Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия якобы планирует захватить украинские портовые города Бердянск и Мариуполь. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, Порошенко, имея перед президентскими выборами очень низкий рейтинг, решил изменить ситуацию, используя «военную составляющую», поэтому он постоянно говорит о «нападении» России на Украину.

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«Теперь надо дифференцировать это «нападение». Сейчас названы два объекта — Бердянск и Мариуполь. Естественно, эта идея будет теперь, наверное, смаковаться в ближайшее время», — сказал Кошкин.

Он добавил, что украинский президент «находится в тупике» и подобными заявлениями надеется спасти свое положение.

Ранее сообщалось, что Порошенко заподозрил Россию в намерении захватить Мариуполь и Бердянск.