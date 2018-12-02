МИД Ирана объяснил ракетные испытания в стране

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Официальный представитель МИД Ирана заявил, что ракетная программа в стране не противоречит нормам ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран испытывает баллистическую ракету, применение которой запрещается Конвенцией ООН.

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«Иранская ракетная программа носит оборонительный характер и разработана в соответствии с потребностями страны. Никакая резолюция Совета безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания », — подчеркнул Касеми.

Ранее сообщалось, что США обвинили Иран в поддержке талибов.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.