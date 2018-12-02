В США предъявили Турции ультиматум из-за российских С-400

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Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Анкара должна сделать выбор между Москвой и странами Запада. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Турция должна отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, чтобы получить американские истребители F-35.

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Он также добавил, что Анкара является важным партнером Вашингтона по НАТО.

Ранее сообщалось, что в Турции объяснили покупку российских С-400.