В Турции объяснили покупку российских С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российский зенитный ракетный комплекс С-400, так как Москва сделала лучшее предложение. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Турция в течении десяти лет пыталась купить у США комплексы Patriot.
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Он также добавил, что сделка по С-400 уже решена.
Чавушоглу подчеркнул, что Россия сделала лучшее предложение на фоне необходимости Турции в системе ПВО.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об оплате российских С-400.