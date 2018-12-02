В Турции объяснили покупку российских С-400

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российский зенитный ракетный комплекс С-400, так как Москва сделала лучшее предложение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция в течении десяти лет пыталась купить у США комплексы Patriot.

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Он также добавил, что сделка по С-400 уже решена.

Чавушоглу подчеркнул, что Россия сделала лучшее предложение на фоне необходимости Турции в системе ПВО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об оплате российских С-400.