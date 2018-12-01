Путин связал введение военного положения на Украине и грядущие выборы

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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что военное положение на Украине было введено, чтобы ограничить права и свободы и любую политическую активность перед выборами, передает РИА «Новости».

По мнению Путина, таким образом украинское правительство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных.

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«Вы знаете, что при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения. А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране», — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что военное положение было введено в тех десяти областях, в которых действующий президент Украины Петр Порошенко не пользуется популярностью.

Ранее Путин называл власти Украины «партией войны».