Песков назвал статус задержанных в Керченском проливе украинских моряков

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что задержанные после провокации в Керченском проливе украинские моряки являются не военнопленными, а нарушители государственных границ России, передает РИА «Новости».

«Как они могут быть военнопленными? Они нарушители границы», — сказал Песков.

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Он пояснил, что украинские моряки не могут быть военнопленными, поскольку война между государствами не ведется.

«Это никакой не плен, нет войны, есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу России. И еще в российских водах хулиганили», — добавил Песков.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.