Эрдоган предложил Путину созвать новый саммит по Идлибу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать новый саммит по ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает РИА «Новости».

«Думаю, что будет правильным провести еще один саммит», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил важность прошедшего саммита по той же проблеме и предложил обсудит формат новой встречи.

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«Я хотел бы отметить недавно состоявшийся саммит по Идлибу, который состоялся в Стамбуле, в котором приняли участие четыре заинтересованные страны (Россия, Турция, Франция, ФРГ)», — добавил Эрдоган.

По его словам, на котором стороны обсудили шаги, которые нужно предпринять для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого саммита Турция и Россия определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе.