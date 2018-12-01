Украинский оборонпром перешел на особый режим работы

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса после введения военного положения перешли на особый режим работы, передает УНН.

По его словам, данные меры принимаются в рамках стратегического плана применения ВСУ, который, в том числе, включает военные учения, передислокацию войск.

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«Предприятия оборонпрома переходят на особый режим работы », — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко объявил сборы для резервистов из областей, где введено военное положение.