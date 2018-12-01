Порошенко объявил сборы для резервистов из областей с военным положением

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что в регионах Украины, где введено военное положение, начались сборы резервистов.

Данное заявление он сделал во время передачи техники военным.

«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Их проведение уже началось», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал о «двух плохих новостях» для Путина.