Россия развернула в Мордовии РЛС для отслеживания ракет над Европой

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Министерство обороны развернуло в Мордовии радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер», которая может отслеживать гиперзвуковые ракеты на удалении в три тысячи километров, передает РИА «Новости».

«РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров и может одновременно сопровождать более 5 тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные», — заявили в министерстве.

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В ведомстве также подчеркнули, что станция должна будет обеспечивать разведку гиперзвуковых воздушных объектов над территорией западноевропейских государств и в юго- западном регионе.

Ранее было опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета.