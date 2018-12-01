Минобороны произвело пуск модернизированной ракеты ПРО
Министерство обороны России произвело пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает РИА «Новости».
«На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — сообщили в министерстве.
Командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук заявил, что новая противоракета подтвердила характеристики, которые были заложены при ее производстве и поразила условную цель с заданной точностью.