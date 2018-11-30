Минобороны заявило о концентрации войск НАТО у границ России под видом учений

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Минобороны заявило о концентрации войск НАТО у российских границ под видом учений, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Он отметил, что под видом учений концентрируется тяжелая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах.

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По его словам, наращивают силы также и те страны НАТО, которые многим обязаны России.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО обсудят совместное присутствие в Черном море.