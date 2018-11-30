Foreign Policy рассказал, как «боевая неопытность» скажется на китайской армии

Дискуссия о том, какое влияние оказывает опыт ведения боевых действий на Народно-освободительную армию Китая (НОАК), несет в себе две связанные, но разные проблемы, пишет журнал Foreign Policy.

Первая из них относится к оперативной значимости боевого опыта для военных Китая. Иначе, насколько неопытность военных влияет на их потенциальную производительность. Второе касается стратегического значения опыта, то есть насколько относительная неопытность НОАК влияет на потенциальный исход войны с Китаем, отмечается в материале.

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Но даже за неимением опыта на поле боя, более важное значение имеет обучение и тренировочная практика. Между тем, как количество, так и качество военной подготовки коррелируют с военными показателями, пишет журнал. Военные подразделения, в которых на учениях имитируются боевые сражения с противниками, вместе с хорошей подготовкой с имитацией реальных боевых условий, как правило, показывают лучший результат в сражении чем те, у которых не было подобного обучения.

Идея о том, что опыт должен давать военное преимущество кажется очевидным, отмечает автор. Так, в настоящее время китайские военные обладают впечатляющим арсеналом высоких технологий, но его способность использовать это оружие и оборудование остается загадкой, и поэтому существуют основания для скепсиса, пишет журнал.

Исследования подтвердили важность опыта участия в боевых действиях для улучшения некоторых показателей выносливости и производительности армии, говорится в материале. В одном из исследований, например, было обнаружено, что батальоны под командованием опытных командиров во время войны с Вьетнамом понесли на треть меньше жертв в битве по сравнению с батальонами, которыми руководили неопытные командиры, отмечается в материале.

Однако боевой опыт при этом не превращается автоматически в военное преимущество, констатирует издание.