Путин высказался по СВПД на G20 в Аргентине

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Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) во время саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это позволит предотвратить новый виток напряжённости вокруг иранской ядерной программы.

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Российский лидер подчеркнул, что для сохранения СВПД нужно сделать все возможное.

«Чтобы не допустить нового витка напряжённости вокруг иранской ядерной программы, следует делать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Аргентину на G20.