Украина провела военные учения в Азовском море

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Подразделения Операции объединенных сил (ООС) Украины провели военные учения в акватории Азовского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-центр штаба ООС.

По данным пресс-службы, в ходе учений штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья.

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«Экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили», — рассказали в ООС.

Сообщается, что целью учений является усовершенствование навыков ведения огня при действиях авиации противника на малых высотах.

Украина регулярно устраивает военные маневры в Азовском море. В прошлый раз украинские военные провели учения у Азовского моря неделю назад.