Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

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Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что эта меря связана с устранением недостатков в соответствующем разделе законодательства России.

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«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей», — сказал Мизинцев.

По его словам, соответствующие работы будут завершены к началу навигационного сезона 2019 года.

Ранее «Ъ» сообщил, что кабмин хочет ввести новые ограничения для иностранных судов, связанные с перевозкой по Севморпути нефти, газа и угля.