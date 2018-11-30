Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО

В интернете появились видеозаписи действий ПВО Сирии под Дамаском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, очевидцы разместили несколько роликов с места событий. На них видны многочисленные вспышки, а также слышны разрывы.

По предварительной информации, на одной из записей запечатлен момент перехвата ВС Сирии в небе над Дамаском вражеской ракеты.

Ранее в Армии обороны Израиля не подтвердили данные о сбитом Сирией военном самолете.