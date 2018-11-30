Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО
В интернете появились видеозаписи действий ПВО Сирии под Дамаском. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, очевидцы разместили несколько роликов с места событий. На них видны многочисленные вспышки, а также слышны разрывы.
По предварительной информации, на одной из записей запечатлен момент перехвата ВС Сирии в небе над Дамаском вражеской ракеты.
Ранее в Армии обороны Израиля не подтвердили данные о сбитом Сирией военном самолете.
#SAA AD projectile flying over #Damascus pic.twitter.com/tDoJpGyOzg— Drexl Spivey (@RisboLensky) 29 ноября 2018 г.