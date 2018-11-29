National Interest составил список из пяти самых опасных военных кораблей России

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Американский журнал The National Interest составил список из пяти «самых смертоносных» военных кораблей ВМФ России.

Россия активнее совершенствует военно-морской флот, поскольку самые горячие зоны конфликта в настоящее время сосредоточены в водах. Так, Москва модернизирует флот как с помощью экономически эффективных мер, так и адаптации существующих технологий.

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В результате этого на российском вооружении стоят первоклассные суда, которые, несмотря на некоторые технические проблемы, могут представлять масштабную угрозу противнику. В список из пяти самых опасных кораблей вошли крейсер «Петр Великий» класса «Киров», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный» типа «Стерегущий», эскадренный миноносец «Настойчивый», а также единственный авианосец — «Адмирал Кузнецов».

Именно авианосец остается самой серьезной угрозой для российских противников, пишет издание. Он может вместить восемнадцать истребителей Су-33 и полдюжины МиГ-29К, отмечается в материале.