Defense One: в США могут отказаться от самостоятельной ветви космических сил

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В Соединенных Штатах оборонные чиновники рассматривают альтернативы новой ветви ВВС США — космических сил, которую ранее предложил создать американский президент Дональд Трамп, пишет Defense One.

Издание сообщает, что в администрации Трампа обеспокоены тем, что самостоятельные космические силы могут не получить необходимой поддержки в конгрессе. В частности, с октября в Пентагоне рассматривают различные способы реорганизации космических военных операций. До этого Пентагон работал над исполнением распоряжения президента США о создании новой ветви вооруженных сил США, которые были бы самостоятельны и сосредоточены на операциях в космосе.

Было выработано четыре варианта, они будут обсуждаться на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом и руководством Пентагона. В материале говорится, что новые космические силы могут войти в состав военно-воздушных сил США.