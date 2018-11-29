Песков ответил на вопрос о законопроекте США об ограничении продления СНВ-3
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с законопроектом об ограничении продления СНВ-3, который был внесен в американский конгресс, передает РИА «Новости».
«Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства», — сказал Песков.
Он также отметил, что Кремлю непонятно заявление авторов законопроекта о выработке Россией стратегии эскалации ради деэскалации и подчеркнул, что российская сторона «не согласна с такой оценкой».
Ранее сообщалось, что конгресс США предложил запретить продление СНВ после 2021 года.