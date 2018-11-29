В Кремле ответили на призыв Порошенко к НАТО ввести корабли в Азов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призывы президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести корабли в район инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

По его словам в Кремле это считают частью провокации перед президентскими выборами на Украине.

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«Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко», — отметил Песков.

Он не стал комментировать возможный ответ Москвы на возможный вход кораблей НАТО в Азовское море.

«Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии «Украина-НАТО».