В Кремле ответили на призыв Порошенко к НАТО ввести корабли в Азов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призывы президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести корабли в район инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
По его словам в Кремле это считают частью провокации перед президентскими выборами на Украине.
«Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко», — отметил Песков.
Он не стал комментировать возможный ответ Москвы на возможный вход кораблей НАТО в Азовское море.
«Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии «Украина-НАТО».