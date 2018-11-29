На Украине вступил в силу закон о военном положении

<img src="//img.gazeta.ru/files3/965/12074965/RTS26Y1T-pic905-895x505-96493.jpg">

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу.

Согласно документу, военное положение вводится с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря.

Реклама

Отмечается, что закон может ограничивать ряд конституционных прав и свобод украинских граждан, а также накладывать на юридические лица ряд ограничений «в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения

и осуществления мер правового режима военного положения».

Ранее сообщалось, что Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард обсудили финансовую помощь Украине в условиях военного положения.