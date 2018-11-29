На Украине вступил в силу закон о военном положении
Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу.
Согласно документу, военное положение вводится с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря.
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Отмечается, что закон может ограничивать ряд конституционных прав и свобод украинских граждан, а также накладывать на юридические лица ряд ограничений «в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения
и осуществления мер правового режима военного положения».
Ранее сообщалось, что Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард обсудили финансовую помощь Украине в условиях военного положения.