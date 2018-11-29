В Крыму прокомментировали заявления о блокировке азовских портов Украины

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Заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что российская сторона якобы заблокировала украинские порты в Азовском море для входа и выхода судов через Керченский пролив, не соответствуют реальному положению дел, заявил источник в морских службах полуострова, передает ТАСС.

«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде», — сказал источник.

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Он также напомнил, что все суда обязаны направлять предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за двое суток, после чего подтверждать ее за 24 часа до прохода.

Ранее сообщалось, что на Украине завершили расследование против Омеляна, который призывал «завоевать Москву».