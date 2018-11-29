Трамп спросил, предупреждала ли Украина Россию перед проходом судов в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп поинтересовался, предупреждала ли Украина Россию перед тем, как украинские корабли нарушили российскую границу, передает New York Post .

Трамп предположил, что у украинских кораблей есть система для подобных ситуаций.

«Был вопрос — было ли предупреждение? Они дали им знать, что они проходят?», — спросил Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным инцидент с украинскими кораблями в Черном море.