Трамп спросил, предупреждала ли Украина Россию перед проходом судов в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп поинтересовался, предупреждала ли Украина Россию перед тем, как украинские корабли нарушили российскую границу, передает New York Post .
Трамп предположил, что у украинских кораблей есть система для подобных ситуаций.
«Был вопрос — было ли предупреждение? Они дали им знать, что они проходят?», — спросил Трамп.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным инцидент с украинскими кораблями в Черном море.